بن غفير يجبر الأسرى الفلسطينيين على مشاهدة صور الدمار الذي خلّفته الحرب داخل السجون

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بتعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على جدران السجون، لإجبار الأسرى الفلسطينيين على مشاهدتها، بحسب "العربية".

وأظهر مقطع فيديو متداول، بن غفير خلال زيارته أحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحام بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002 في سجن ريمون الإسرائيلي، حيث هدده قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".