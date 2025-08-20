القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم الرد على مقترح الوسطاء بشأن تهدئة محتملة في قطاع غزة، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إرسال وفد تفاوضي في الفترة القريبة.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقليص المدة الزمنية المخططة لـ"السيطرة على معاقل حماس في قطاع غزة"، في إشارة إلى تصعيد وتيرة العمليات العسكرية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دخل "المرحلة الأولى من احتلال مدينة غزة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخطط الميدانية أو الإطار الزمني للمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور وسط تزايد الضغوط الدولية للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر.