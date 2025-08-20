قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
برلماني: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف تعنتها الواضح ونواياها الخبيثة
رموز وأساطير الزمالك يطالبون بعودة أرض أكتوبر
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات
نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا
الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد
كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة

القسم الخارجي

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم الرد على مقترح الوسطاء بشأن تهدئة محتملة في قطاع غزة، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إرسال وفد تفاوضي في الفترة القريبة.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقليص المدة الزمنية المخططة لـ"السيطرة على معاقل حماس في قطاع غزة"، في إشارة إلى تصعيد وتيرة العمليات العسكرية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دخل "المرحلة الأولى من احتلال مدينة غزة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخطط الميدانية أو الإطار الزمني للمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور وسط تزايد الضغوط الدولية للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر.

بنيامين نتنياهو قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال مدينة غزة

