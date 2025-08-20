نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا

دعت حركة حماس إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العالمي نصرةً لغزَّة غداً الخميس، ومواصلة تصعيد الحراك العالمي ضدَّ استمرار العدوان والإبادة والتجويع الإسرائيلي بحقّ شعبنا، وخطط العدو لاحتلال مدينة غزَّة، بحسب وكالة "صفا".



وحذرت حماس من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وحثّ العالم على التحرّك العاجل لوقف المجازر والتجويع، وإنهاء العدوان والحصار.



وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العالمي نصرةً لقطاع غزَّة، غداً الخميس 21 أغسطس.



كما دعت إلى مواصلة الحراك الجماهيري العالمي، أيَّام الجمعة والسبت والأحد (22 و23 و24 أغسطس) وما بعدها، في كلّ المدن والساحات والعواصم حول العالم؛ عبر المسيرات الحاشدة والمظاهرات الغاضبة ضدّ استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتجويع المُمنهج بحقّ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزَّة.



وطالبت بتصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية والدول الداعمة للاحتلال في كل أنحاء العالم، حتى يتوقّف العدوان والحصار والتجويع الصهيوني بحقّ شعبنا في القطاع.



وشددت "حماس"، على أن خطط جيش الاحتلال لاحتلال غزّة، وما تعنيه من عدوان وتهجير لأكثر من مليون إنسان، تمثّل فصلاً جديداً من حرب الإبادة.