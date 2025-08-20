قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بريطانيا تستنكر تصديق إسرائيل على خطة استيطانية وتدعو إلى وقف الأنشطة

القسم الخارجي

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن استنكاره لتصديق إسرائيل على خطة استيطانية جديدة تهدف إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال لامي إن تنفيذ هذه الخطة سيكون له تأثير كارثي على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشددًا على أن بريطانيا تتابع بقلق بالغ التطورات في هذا الصدد.

من جانبه، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التوسع الاستيطاني في منطقة "إي واحد"، معتبراً أن هذه الأنشطة ستقضي عمليًا على فرص تحقيق حل الدولتين.

 ودعا المتحدث الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تخالف بشكل واضح القرارات الدولية المعنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات دولية متكررة لوقف هذه الإجراءات التي تعرقل عملية السلام في المنطقة.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إسرائيل ديفيد لامي خطة استيطانية جديدة تقسيم الدولة الفلسطينية حل الدولتين

