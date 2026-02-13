قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لحماية المراهقين.. منصات التواصل الكبرى تخضع للتقييم النفسي

منصات التواصل توافق على تقييم الصحة النفسية
شيماء عبد المنعم

وافق عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى على الخضوع لتقييم مستقل يركز على تأثير استخدام تطبيقاتهم على الصحة النفسية للمراهقين، ضمن إطلاق مبادرة المعايير الآمنة على الإنترنت، وتشمل المنصات المشاركة في المرحلة الأولى تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وبنترست وديسكورد وروبلوكس وTwitch.

خلفية المبادرة

أظهرت دراسات عديدة على مدى السنوات الماضية أن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة النفسية للمراهقين، وقد اتخذت السلطات المحلية والوطنية إجراءات مختلفة، تراوحت بين الدعاوى القضائية وحظر المنصات على نطاق وطني.

وعلى الرغم من أن شركات التقنية قدمت أدوات حماية مثل التحقق من العمر، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لتعزيز الإجراءات الوقائية. 

وتأتي مبادرة S.O.S. لتحديد معايير واضحة ومبنية على بيانات المستخدمين، حول كيفية تصميم المنصات الرقمية ومنصات الألعاب، وحماية الفئة العمرية بين 13 و19 عاما، ومواجهة المحتوى المرتبط بالانتحار والإيذاء الذاتي.

سيقوم المشاركون طوعا بتقديم مستندات تتعلق بسياساتهم، وأدواتهم، وميزات منتجاتهم، لتقييمها من قبل لجنة مستقلة من خبراء عالميين. 

وستنشر النتائج ضمن نظام تصنيف ملون وبسيط يسهل فهمه للجمهور، ويذكر أن تطوير برنامج S.O.S. تم دون أي تمويل أو تأثير من شركات التكنولوجيا أو الحكومات.

وسيتم تصنيف كل منصة ضمن إحدى الدرجات الثلاث:

- استخدام بحذر

- حماية جزئية

- غير مطابقة للمعايير

- دعم سياسي ومجتمعي

تمثل هذه الخطوة محاولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تصميم منصات رقمية آمنة للمراهقين، وتوفير معلومات واضحة للأهل وصناع القرار حول مستوى حماية المستخدمين الشباب.

ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من مدى فعالية شركات التكنولوجيا في حماية المستخدمين الشباب، خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في حياتهم اليومية.

ويؤكد الموقع الرسمي للبرنامج أن شركات التكنولوجيا لم تؤثر على وضع المعايير الجديدة ولم تمول المشروع، رغم أن التحالف تعاون سابقا مع “ميتا” في مبادرات أخرى، وتظهر “ميتا” وجوجل كـ"شركاء إبداعيين" على موقع التحالف.

وأعربت قيادات تيك توك وسناب أيضا عن التزامهم بسلامة المستخدمين عبر الإنترنت.

