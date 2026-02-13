ثورة مرتقبة.. آيفون يحصل على أقوى ميزة ذكاء اصطناعي

تختبر شركة أنثروبيك Anthropic، ميزة جديدة تحمل اسم "Tasks" داخل تطبيق Claude على نظام iOS، في خطوة تبدو موجهة نحو تعزيز قدرات التشغيل الآلي الذكي على هواتف آيفون، وذلك وفقا لما رصده TestingCatalog News.



وتظهر نسخة حديثة من التطبيق إضافة قسم "Tasks" إلى شريط التنقل الرئيسي، إلى جانب مركز مخصص لإدارة المهام، يتيح للمستخدمين إنشاء مهام قابلة لإعادة الاستخدام وتشغيلها عند الحاجة.



توجه نحو أتمتة العمل على الهاتف



في حال إطلاق الميزة بالشكل الذي ظهرت به، فإن ذلك سيقرب Claude من نماذج الأتمتة بأسلوب "المساعد الرقمي"، حيث يمكن إعداد مهمة مرة واحدة ثم إعادة تشغيلها لاحقا للحصول على النتيجة نفسها دون الحاجة إلى إعادة الخطوات يدويا.



حتى الآن، لم يتم الكشف عن جدول زمني رسمي لطرح الميزة، كما لم تحدد الفئات أو المناطق التي ستحصل عليها أولا.



مركز مهام مستقل يعزز الاستخدام المتكرر



اللافت في التصميم أن ميزة "Tasks" ليست مخفية ضمن إعدادات متقدمة أو خيار تجريبي، بل وضعت ضمن الواجهة الرئيسية للتطبيق، ما يشير إلى أن الشركة تتوقع اعتمادها بشكل واسع.



وجود "مركز مهام" مستقل يغير طريقة الاستخدام، فبدلا من الاعتماد على محادثة واحدة لتذكر سير عمل معين، يمكن إنشاء مهمة قابلة لإعادة التشغيل، لها مساحة مخصصة ومنفصلة داخل التطبيق.



من الرد إلى التنفيذ



تمثل "Tasks" تحولا في دور Claude من مجرد تقديم إجابات إلى تنفيذ إجراءات، وهذا الفارق يكتسب أهمية خاصة على الهواتف الذكية، حيث ينجز العمل غالبا على فترات قصيرة بين الرسائل والاجتماعات والتنقل بين التطبيقات. مهمة محفوظة واحدة قد تختصر قدرا كبيرا من التكرار والكتابة اليدوية.



وتشير بعض الدلائل إلى أن الميزة قد تتضمن القدرة على تشغيل متصفح ضمن سياق التنفيذ، وإذا تأكد ذلك، فقد يتمكن Claude من تنفيذ مهام متعددة الخطوات، مثل فتح صفحات، جمع بيانات، وإتمام تسلسلات عمل كاملة بدلا من الاكتفاء بالصياغة أو التلخيص.



ومع ذلك، لا تزال عدة تفاصيل غير واضحة، مثل آلية تسجيل الدخول، ونطاق الأذونات المطلوبة، ومتى سيتوقف النظام لطلب تأكيد المستخدم.



الجزء المتعلق بالتصفح سيكون الاختبار الحقيقي للميزة، فإذا أصبح بإمكان Claude تنفيذ نقرات وتنقلات نيابة عن المستخدم، فإن ضوابط الحماية ستصبح بأهمية القدرات نفسها، خصوصا في المهام المرتبطة بالحسابات أو عمليات الشراء.