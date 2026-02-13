قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة مرتقبة.. آيفون يحصل على أقوى ميزة ذكاء اصطناعي

آيفون 16
آيفون 16
شيماء عبد المنعم

تختبر شركة أنثروبيك Anthropic، ميزة جديدة تحمل اسم "Tasks" داخل تطبيق Claude على نظام iOS، في خطوة تبدو موجهة نحو تعزيز قدرات التشغيل الآلي الذكي على هواتف آيفون، وذلك وفقا لما رصده TestingCatalog News.
 

وتظهر نسخة حديثة من التطبيق إضافة قسم "Tasks" إلى شريط التنقل الرئيسي، إلى جانب مركز مخصص لإدارة المهام، يتيح للمستخدمين إنشاء مهام قابلة لإعادة الاستخدام وتشغيلها عند الحاجة.


توجه نحو أتمتة العمل على الهاتف


في حال إطلاق الميزة بالشكل الذي ظهرت به، فإن ذلك سيقرب Claude من نماذج الأتمتة بأسلوب "المساعد الرقمي"، حيث يمكن إعداد مهمة مرة واحدة ثم إعادة تشغيلها لاحقا للحصول على النتيجة نفسها دون الحاجة إلى إعادة الخطوات يدويا.


حتى الآن، لم يتم الكشف عن جدول زمني رسمي لطرح الميزة، كما لم تحدد الفئات أو المناطق التي ستحصل عليها أولا.


مركز مهام مستقل يعزز الاستخدام المتكرر


اللافت في التصميم أن ميزة "Tasks" ليست مخفية ضمن إعدادات متقدمة أو خيار تجريبي، بل وضعت ضمن الواجهة الرئيسية للتطبيق، ما يشير إلى أن الشركة تتوقع اعتمادها بشكل واسع.


وجود "مركز مهام" مستقل يغير طريقة الاستخدام، فبدلا من الاعتماد على محادثة واحدة لتذكر سير عمل معين، يمكن إنشاء مهمة قابلة لإعادة التشغيل، لها مساحة مخصصة ومنفصلة داخل التطبيق.


من الرد إلى التنفيذ


تمثل "Tasks" تحولا في دور Claude من مجرد تقديم إجابات إلى تنفيذ إجراءات، وهذا الفارق يكتسب أهمية خاصة على الهواتف الذكية، حيث ينجز العمل غالبا على فترات قصيرة بين الرسائل والاجتماعات والتنقل بين التطبيقات. مهمة محفوظة واحدة قد تختصر قدرا كبيرا من التكرار والكتابة اليدوية.


وتشير بعض الدلائل إلى أن الميزة قد تتضمن القدرة على تشغيل متصفح ضمن سياق التنفيذ، وإذا تأكد ذلك، فقد يتمكن Claude من تنفيذ مهام متعددة الخطوات، مثل فتح صفحات، جمع بيانات، وإتمام تسلسلات عمل كاملة بدلا من الاكتفاء بالصياغة أو التلخيص.


ومع ذلك، لا تزال عدة تفاصيل غير واضحة، مثل آلية تسجيل الدخول، ونطاق الأذونات المطلوبة، ومتى سيتوقف النظام لطلب تأكيد المستخدم.


الجزء المتعلق بالتصفح سيكون الاختبار الحقيقي للميزة، فإذا أصبح بإمكان Claude تنفيذ نقرات وتنقلات نيابة عن المستخدم، فإن ضوابط الحماية ستصبح بأهمية القدرات نفسها، خصوصا في المهام المرتبطة بالحسابات أو عمليات الشراء.

أنثروبيك آيفون ذكاء اصطناعي تطبيق Claude

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل اعتادت فرض الأمر الواقع ثم تشريعه

بدر عبد العاطي

مصر والأردن: ندعم نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الصينية

نعارض التدخل في الشؤون الداخلية.. الخارجية الصينية تنتقد تصريح ترامب بشأن المتظاهرين الإيرانيين

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد