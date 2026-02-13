قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها

هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها
هواوي تختبر ميزة ذكية لرصد مخاطر السكري عبر ساعتها
شيماء عبد المنعم

في خطوة تعكس التوسع المتسارع لتقنيات الصحة الرقمية، أعلنت شركة هواوي Huawei، عن ميزة جديدة في ساعاتها الذكية تهدف إلى رصد احتمالات خطر الإصابة بمرض السكر مبكرا، اعتمادا على تحليل بيانات المؤشرات الحيوية التي تجمعها الساعة بشكل يومي.

ويعد السكري من أسرع التحديات الصحية نموا عالميا، إذ يعيش ملايين الأشخاص مع المرض من دون تشخيص، ومن هنا، تسعى هواوي إلى توظيف تقنيات الاستشعار المتقدمة داخل أجهزتها القابلة للارتداء لتقديم تنبيهات مبكرة قد تساعد المستخدمين على اتخاذ خطوات استباقية.

كيف تعمل الميزة؟

تعتمد الخاصية على تقنية التصوير الضوئي لانعكاس النبض PPG، وهي تقنية غير جراحية تقيس التغيرات الدقيقة في تدفق الدم تحت الجلد. 

وتستخدم هذه التقنية بالفعل في عدة ساعات ذكية، من بينها Huawei Watch 5، لمراقبة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم.

وتقوم هواوي بتحليل هذه البيانات لاكتشاف أنماط قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري.

Huawei Watch 5

آلية الاستخدام والتقييم

يتعين على المستخدم ارتداء الساعة بانتظام لمدة تتراوح بين 3 و14 يوما، حيث تجمع بيانات مستمرة عن المؤشرات القلبية الوعائية. بعد ذلك، يقوم تطبيق Diabetes Risk بتصنيف الحالة إلى خطر منخفض أو متوسط أو مرتفع.

وفي حال ظهور نتيجة ضمن فئتي الخطر المتوسط أو المرتفع، ينصح المستخدم بمراجعة مختص رعاية صحية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ولتعزيز دقة النتائج، تعاونت هواوي مع Dubai Health لمقارنة قراءات الساعة بفحوصات مخبرية معتمدة مثل سكر الدم الصائم، وتحليل HbA1c، واختبار تحمل الجلوكوز الفموي.

وتؤكد الشركة أن الميزة لا تعد أداة تشخيص طبي، بل وسيلة لرفع الوعي وتشجيع الكشف المبكر.

سباق تقنيات الصحة الذكية

لا تقتصر المنافسة على هواوي، إذ تعمل آبل على تطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Apple Watch للتنبؤ بأمراض القلب، فيما تطور سامسونج ميزات لرصد العلامات المبكرة للخرف.

حاليا، تتوفر ميزة تقييم خطر السكري عبر تحديث برمجي هوائي لساعة Huawei Watch GT 6 Pro، مع خطط لتوسيع الدعم مستقبلا.

ورغم أن الأجهزة القابلة للارتداء لا تغني عن الفحوصات السريرية، فإنها تواصل تعزيز دورها كأداة مساعدة في الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية.

هواوي ميزة جديدة مرض السكر Huawei Watch 5 ساعات ذكية سكر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 525 ريالا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط: تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة بكفاءة وفاعلية

جهاز تنمية المشروعات

جهاز المشروعات: عقود التشبيك والتصنيع تعزز سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد