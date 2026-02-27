14 يوما دون شحن.. هواوي تطلق سمارت ووتش لعشاق الجري

أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال حدث الإطلاق الرسمي، عن ساعتها الجديدة Huawei Watch GT Runner 2، وهي ساعة ذكية موجهة خصيصا لعشاق الجري، مع تركيز واضح على دقة التتبع، وخطط التدريب المنظمة للماراثون، وتصميم أخف وزنا.

مواصفات ساعة هواوي Watch GT Runner 2

في قلب المزايا الجديدة، كشفت هواوي عن ما تسميه “نظام الهوائي العائم ثلاثي الأبعاد”، والذي تقول إنه يحسن دقة تحديد الموقع بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالإصدارات السابقة، حتى في البيئات الحضرية الكثيفة، وبين المباني الشاهقة أو داخل الأنفاق.

وتدعم الساعة نظام GPS مزدوج النطاق (L1 + L5)، إلى جانب توافقها مع عدة أنظمة أقمار صناعية، تشمل GLONASS وBeiDou وGalileo وQZSS وNavIC، ما يعزز من دقة التتبع في مختلف الظروف.

Huawei Watch GT Runner 2

وأعادت هواوي تصميم الساعة بما يلائم العدائين، حيث صنعت العلبة والإطار والتاج والأزرار من سبيكة التيتانيوم، وتأتي الساعة بأبعاد 43.5 × 43.5 ملم، وبسماكة 10.7 ملم.

ويبلغ وزنها نحو 34.5 جراما (من دون السوار)، ما يجعلها من أخف الساعات ضمن فئتها.

كما زودتها الشركة بسوار جديد منسوج يحمل اسم AirDry بتصميم مفرغ لتعزيز التهوية، وتؤكد هواوي أنه يحسن تدفق الهواء بنسبة 25% مقارنة بالأساور السابقة.

ويتوفر أيضا سوار من مادة الفلوروإيلاستومر للتدريبات المكثفة التي تتطلب مقاومة أفضل للعرق والماء.

وتضم الساعة شاشة AMOLED قياس 1.32 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، مع سطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة، ما يضمن وضوحا ممتازا تحت أشعة الشمس، وتحمي الشاشة طبقة زجاج Kunlun من الجيل الثاني لتعزيز المتانة.

Huawei Watch GT Runner 2

يتمثل الجانب الأبرز في الساعة في البرمجيات، إذ تأتي مزودة بوضع “الماراثون الذكي” المطور بالتعاون مع فريق DSM-Firmenich Running Team، لتقديم خطط إعداد سباقات منظمة ومخصصة.

يمكن للمستخدمين اختيار ماراثونات عالمية أو إنشاء سباق خاص بهم، والحصول على خطط تدريب مصممة حسب المستوى، إلى جانب تتبع مؤشرات متقدمة مثل عتبة اللاكتات، وقوة الجري، وشدة التدريب، ومؤشر القدرة على الجري.

كما تستطيع الساعة التنبؤ بزمن إنهاء السباق بناء على بيانات الأداء السابقة واتجاهات التدريب.

وأثناء السباق، تعرض الساعة مخططات السرعة اللحظية، والوقت المتوقع للإنهاء، والفارق عن الزمن المستهدف، إضافة إلى “مدرب رقمي” وتذكيرات بالتغذية للحفاظ على مستوى الطاقة.

وبعد التمرين، يقدم تطبيق Huawei Health تحليلات تفصيلية للأداء مع إرشادات لتحسين التقنية وفترات التعافي.

إلى جانب الجري، تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، تشمل الجري الجبلي، والسباحة، وركوب الدراجات، والغولف (مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 17 ألف ملعب في أسواق محددة)، والغوص الحر حتى عمق 40 مترا.

وتحمل الساعة تصنيف مقاومة 5ATM وIP69، مع تنبيه من الشركة بأنها غير مخصصة للاستحمام بالماء الساخن أو الغوص العميق.

في مجال الصحة، توفر الساعة تخطيط القلب ECG، وتتبع تباين معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم مع تحليل أنماط التنفس، إضافة إلى مؤشرات التوتر.

وتصل مدة عمل البطارية إلى 14 يوما في وضع الاستخدام الخفيف، و7 أيام في الاستخدام المعتاد، وحتى 32 ساعة في وضع التمارين الخارجية مع تفعيل التتبع الدقيق للموقع.

وتدعم الساعة الشحن اللاسلكي، والدفع عبر NFC، والمكالمات عبر البلوتوث، وتشغيل الموسيقى بشكل مستقل، ومسح رموز QR.

كما تتوافق مع أجهزة أندرويد وiOS، مع الإشارة إلى أن بعض الميزات مثل واجهات الساعة المخصصة بالفيديو ومزامنة الموسيقى تكون محدودة عند الاقتران بهواتف آيفون.

تتوفر ساعة Huawei Watch GT Runner 2 بسعر 350 جنيها إسترلينيا.