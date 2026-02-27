منافس آيباد ميني.. هواوي تكشف MatePad Mini عالميا

أطلقت شركة هواوي جهازها اللوحي الجديد MatePad Mini على الصعيد العالمي، بعد أن كان قد أطلق في الصين العام الماضي جنبا إلى جنب مع سلسلة Mate 80، مستهدفا منافسة أجهزة مثل iPad Mini وXiaomi Pad Mini.

مواصفات تابلت هواوي MatePad Mini

يأتي تابلت هواوي MatePad Mini، بشاشة كبيرة من نوع Flexible OLED PaperMatte بقياس 8.8 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة 2.5K، ونسبة استحواذ الشاشة على الواجهة الأمامية تبلغ 92%.

تدعم الشاشة سطوعا يصل إلى 1800 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية مضادة للانعكاس مع فيلم بصري لتحسين راحة العين وتقليل الانعكاسات.

لم تكشف هواوي بعد عن تفاصيل المعالج، لكن الجهاز يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 4.3، ويوفر قدرات متقدمة لتعدد المهام وأدوات إنتاجية تشمل دعم Huawei M-Pencil Pro لتدوين الملاحظات ورسم السكيتشات بدقة عالية.

تابلت هواوي MatePad Mini

الكاميرات

يحتوي الجهاز على كاميرتين خلفيتين، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8، وعدسة ماكرو واسعة بزاوية فائقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.2، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K وتثبيت بصري للصورة (OIS)، ولصور السيلفي والمكالمات، يأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية والتصميم

يأتي تابلت هواوي MatePad Mini، مزودا ببطارية 6400 مللي أمبير مع دعم شحن سريع Huawei SuperCharge 66 وات، وتؤكد هواوي أن الجهاز يحتوي على نظام ذكي للحفاظ على الطاقة يضمن صحة البطارية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

يتميز MatePad Mini بخفة الوزن، إذ يبلغ حوالي 255 جراما وسمك 5.1 ملم فقط، ويأتي بإطار من سبائك المغنيسيوم وظهر من ألياف نباتية ثلاثية الأبعاد، ما يجمع بين المتانة والخفة في التصميم.

تابلت هواوي MatePad Mini

الاتصال والميزات الإضافية

يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.2، ويضم مكبرات صوت مزدوجة، ومستشعرات متعددة مثل ماسح بصمة الإصبع، والجيروسكوب، ومستشعر الضوء المحيط.

التوافر والأسعار

لم تعلن هواوي بعد عن الأسعار العالمية، لكن في الصين يبدأ MatePad Mini من 3999 يوان صيني تقريبا (حوالي 584 دولارا أمريكيا)، مع خيارات للذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.