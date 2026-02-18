هواوي وفيفو يختبران هواتف 7 بوصات لسوق الشاشات الكبيرة

كشفت منصة Huawei Central نقلًا عن المدون الصيني DigitalChatStation أن شركتي هواوي وفيفو بدأتا في اختبار هواتف ذكية جديدة مزودة بشاشات كبيرة تصل إلى 7 بوصات، تمهيدًا لطرحها في السوق الصينية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة ركزت فيها الشركات على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، بينما تشير التسريبات الحالية إلى عودة الاهتمام بالهواتف ذات الشاشة الكبيرة التقليدية غير القابلة للطي.

وأشارت إلى أن التقرير يثير تساؤلات حول مدى احتياج المستخدمين فعلًا لهواتف بهذا الحجم في ظل توفر عدد كبير من الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي في الأسواق.

نقاش حول فائدة الشاشات الكبيرة ونسبة العرض

أوضحت Huawei Central أن التسريبات أشعلت نقاشًا واسعًا بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي في الصين حول جدوى العودة إلى الهواتف ذات المقاسات الكبيرة جدًا.

وذكرت المنصة أن بعض المستخدمين أشاروا إلى أن نسبة العرض 16:9 في الشاشات تمنح مساحة عرض أكبر للمحتوى مقارنة بنسبة 21:9 الطويلة، مع تقليل الحواف السوداء أثناء مشاهدة الفيديو.

وأكدت أن آراء أخرى اعتبرت أن شاشة بحجم 7 بوصات قد توفّر راحة أكبر في الكتابة واستخدام لوحة المفاتيح في مختلف الأوضاع اليومية، ما يعزز الإنتاجية على الهاتف.

امتداد لتجارب سابقة من هواوي وفيفو

أشارت Huawei Central إلى أن فكرة الهاتف بشاشة قريبة من 7 بوصات ليست جديدة تمامًا، حيث أطلقت هواوي العام الماضي هاتف Mate 70 Air بشاشة كبيرة قياس 6.96 بوصة اقتربت بالفعل من هذا المقاس.

وذكرت المنصة أن هواوي قد تستغل هذا التوجه لتقديم نسخة مطورة من هذه السلسلة مع شاشة أكبر بحجم 7 بوصات في جيل جديد.

وأوضحت أن فيفو كانت بدورها قد قدمت في 2022 هاتف Vivo X Note بشاشة 7 بوصات، إلى جانب تأكيد الشركة مؤخرًا على نيتها طرح هاتف خاص يحمل اسم تجاري MAX مع شاشة أكبر من المعتاد.

عودة محتملة لفئة “الفابلت” الكبيرة

أكد التقرير أن السوق يشهد حاليًا هواتف رائدة اقتربت بالفعل من حدود 7 بوصات، مثل Mate 80 Pro Max وiPhone 17 Pro Max التي تتجاوز قياس 6.9 بوصة بقليل.

وذكرت Huawei Central أن زيادة مساحة الشاشة إلى 7 بوصات قد تتيح مجالًا أكبر لوضع بطاريات بسعة أعلى ومكونات داخلية أكبر من دون التضحية بمواصفات الكاميرا أو مكونات أخرى. وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تمهد لعودة فئة “الفابلت”، وهي الفئة التي تجمع بين الهاتف والكمبيوتر اللوحي في جهاز واحد، بعد أن تراجعت لصالح الأجهزة القابلة للطي خلال السنوات الماضية.

ملامح غير واضحة وخطط أخرى من المنافسين

أوضحت Huawei Central أن الصورة النهائية لهذه الأجهزة ما زالت غير واضحة، إذ لم تكشف التسريبات عن تصميمات مؤكدة أو مواعيد إطلاق محددة لهواتف هواوي وفيفو ذات الشاشات الكبيرة.

وذكرت المنصة أن شركات أخرى مثل Honor تحاول في المقابل إعادة تشكيل شكل الهاتف التقليدي من خلال تجارب مثل ذراع الكاميرا القابلة للطي في تصاميم جديدة.

وأكد التقرير أن الفترة المقبلة قد تشهد انضمام هواوي وفيفو إلى هذا الاتجاه عبر طرح هواتف بشاشات 7 بوصات، في حال قررت الشركتان تحويل هذه النماذج الاختبارية إلى منتجات تجارية موجهة للمستخدم النهائي.