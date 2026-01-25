قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هواوي تراهن على ذاكرة 20 جيجابايت لرفع أداء سلسلة Pura 90

هواوي
هواوي
احمد الشريف

تستعد هواوي لاعتماد إستراتيجية جديدة لتعزيز أداء هواتف Pura 90 الرائدة لعام 2026، ولكن هذه المرة من خلال زيادة الذاكرة العشوائية (RAM) بدل الاعتماد على ترقية المعالج فقط.

أداء أعلى بلا ترقية معالج

يشير التقرير إلى أن هواوي تهدف إلى تقديم قفزة ملحوظة في سلاسة الاستخدام والكفاءة التشغيلية في سلسلة Pura 90 مقارنة بالجيل السابق. 

يأتي هذا التوجّه في ظل استمرار تأثير الحظر الأميركي خلال السنوات الخمس الماضية على قدرة الشركة في تطوير شرائح 5G متقدمة للهواتف الذكية، ما دفعها إلى التركيز على البرمجيات ونظام التشغيل HarmonyOS NEXT لتحسين الأداء بشكل غير مباشر.

خطة لاستخدام 20 جيجابايت RAM في Pura 90

بحسب المعلومات المتداولة، تدرس هواوي اعتماد ذاكرة عشوائية بحجم 20 جيجابايت في بعض طرازات سلسلة Pura 90، ما يرفع قدرات المعالجة المتزامنة وتشغيل التطبيقات الثقيلة إلى مستوى جديد. 

كانت الشركة قد جربت هذا التوجّه لأول مرة مع هاتف Mate 80 RS Ultimate Design الذي أُطلق العام الماضي، حيث جاءت نسخته الأعلى مع 20 جيجابايت RAM بينما اكتفت طرازات Mate 80 وMate 80 Pro بذاكرة 16 جيجابايت. 

ويرجّح التقرير أن تُطبَّق الإستراتيجية نفسها على Pura 90، مع احتمال أن يحصل الطراز Ultra فقط على 20 جيجابايت RAM إذا لم تُعمَّم السعة على جميع الإصدارات.

كيف ترفع RAM أداء الهواتف؟

يشرح التقرير أن الذاكرة العشوائية (Random Access Memory) هي المسؤولة عن تسريع المهام المتعددة وجعل التجربة اليومية أكثر سلاسة، إذ تعمل كمجال عمل مؤقت عالي السرعة لوحدة المعالجة المركزية. 

كلما زادت سعة RAM، أصبح بإمكان الهاتف فتح المزيد من التطبيقات في الخلفية، وتشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة، وتسريع فتح التطبيقات ونقل البيانات إلى المعالج مع تقليل التقطعات والتأخير. 

ويشير التقرير إلى أن سعة 20 جيجابايت RAM في هاتف رائد مثل Pura 90، عند دمجها مع شريحة قوية، يمكن أن تقدّم تحسّنًا واضحًا في سرعة الإقلاع، وأداء الألعاب، وسرعة الاستجابة العامة للنظام.

موعد متوقع وإخلاء مسؤولية

يؤكد المصدر أن هذه التفاصيل ما تزال مبنية على تسريبات وشائعات حول سلسلة Pura 90 حتى الآن، وأن موعد الإطلاق المرجّح هو الربع الثاني من 2026.

ومع تبقّي أشهر قبل الكشف الرسمي، لا يُستبعد أن تُجري هواوي تغييرات في المواصفات أو الإستراتيجية قبل اعتماد التصميم النهائي للأجهزة.

هواوي سلسلة Pura 90 هواتف Pura 90

