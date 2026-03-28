تسريب يكشف مواصفات وسعر OnePlus Nord CE6 Lite قبل الإطلاق

كشفت منصات تقنية متخصصة، من بينها GSMArena و Gadgets 360، عن تسريب جديد يكشف المواصفات الأساسية لهاتف OnePlus Nord CE6 Lite قبل إطلاقه رسميًا في الهند خلال مايو المقبل، إلى جوار هاتف Nord CE6 الرئيسي.

وأوضحت التسريبات أن الهاتف يستهدف فئة الهواتف المتوسطة الاقتصادية مع التركيز على تقديم شاشة كبيرة، وبطارية ضخمة، وتجربة يومية مستقرة للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف 5G بسعر منافس.

شاشة 6.7 بوصة بتردد 120 هرتز

أوضحت التسريبات التي نقلتها مواقع مثل Smartprix وThe South India Times أن OnePlus Nord CE6 Lite سيأتي بشاشة LCD قياس 6.7 بوصة، مع دعم معدل تحديث حتى 120 هرتز لعرض أكثر سلاسة في التمرير والألعاب.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج MediaTek Dimensity 6300 ثماني النواة، ليقدم أداءً موجهًا للاستخدام اليومي والتطبيقات الشائعة وبعض الألعاب المتوسطة، مع الحفاظ على استهلاك مقبول للطاقة.

كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل وبطارية 7000 مللي أمبير

أكدت GSMArena أن Nord CE6 Lite سيحمل كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر ثانوي مساعد ذي وظيفة تجميلية أو للعمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وأوضحت التسريبات أن الهاتف سيضم بطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة لافتة في هذه الفئة السعرية، ما قد يسمح باستخدام طويل خلال اليوم مع الاستخدام الكثيف دون الحاجة لشحن متكرر.

بصمة جانبية وذاكرة 6 جيجابايت وسعة 128 جيجابايت

أشارت التسريبات إلى أن OnePlus Nord CE6 Lite سيتضمن مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل على جانب الهاتف، بدلًا من دمجه في الشاشة، في خطوة تستهدف تقديم تجربة فتح سريعة وتكلفة أقل للشاشة.

وأكدت التقارير أن النسخة الأساسية للهاتف ستأتي بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع واجهة OxygenOS 16 المبنية على أندرويد، ما يضعه في قلب فئة الهواتف المتوسطة ذات المواصفات المتوازنة.

تسعير متوقع أقل من 23 ألف روبية مع عروض بنكية

كشفت تقارير Gadgets 360 وSmartprix أن OnePlus Nord CE6 Lite من المتوقع أن يُطرح في الهند بسعر أقل من 23 ألف روبية للنسخة الأساسية 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، مع الإشارة إلى أن عروض الكاش باك والخصومات البنكية قد تخفض السعر الفعلي إلى ما دون 20 ألف روبية في بعض الحملات الترويجية.

وأوضحت هذه المواقع أن الهاتف يستهدف سدّ الفجوة أسفل سلسلة Nord 6 وNord CE6، ليكون خيارًا أقل سعرًا داخل عائلة Nord لمن يريد هاتف OnePlus بميزات أساسية قوية دون دفع سعر الفئات الأعلى.