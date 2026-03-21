بطارية عملاقة وأداء صادم.. وان بلس تكشف موعد إطلاق هاتف OnePlus 15T

تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus 15T في السوق الصينية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية.

وقبيل الكشف الرسمي، واصلت وان بلس التشويق للهاتف الرائد القادم عبر استعراض عدد من التفاصيل المتعلقة بالمواصفات الرئيسية والمزايا وخيارات الألوان وسعات التخزين.

ومؤخرا، تم إدراج هاتف OnePlus 15T على المتجر الإلكتروني الرسمي للشركة في الصين، ما أتاح لمحة مبكرة عن أبرز المواصفات والإمكانات التي سيقدمها OnePlus 15T.

مواصفات OnePlus 15T المتوقعة

أكدت وان بلس أن هاتف OnePlus 15T، سيأتي مزودا بشريحة Wi-Fi من نوع G2، وهي نفسها المستخدمة في هاتفها الرائد OnePlus 15، إلى جانب اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة “كوالكوم”، والذي يعد من أحدث معالجات الفئة العليا.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنواة الألعاب الجديدة “Wind Chaser Gaming”، المصممة لتعزيز أداء الألعاب، حيث تدعي الشركة أنها تتيح تشغيل الألعاب الشائعة بمعدل يصل إلى 165 إطارا في الثانية بدقة 1.5K.

كما سيحصل الهاتف على شريحة “Lingxi” لتحسين استجابة اللمس، خصوصا أثناء اللعب.

OnePlus 15

ويعتمد OnePlus 15T على معالج ثماني النواة بتقنية تصنيع 3 نانومتر، فيما تصفه الشركة بمنظومة “Triple-Core” المخصصة للألعاب الإلكترونية، ووفقا لاختبارات الأداء، حقق الهاتف أكثر من 4.45 مليون نقطة على منصات القياس.

وفيما يتعلق بالبطارية، سيأتي هاتف OnePlus 15T مزودا ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر بحسب الشركة نحو 10.3 ساعات من اللعب، أو 22.8 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت، أو 13 ساعة من استخدام الملاحة بشحنة واحدة.

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 100 وات عبر تقنية SuperVOOC، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، مع دعم ميزة الشحن التجاوزي Bypass Charging.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في 24 مارس، وقد أصبح الجهاز متاحا للحجز المسبق عبر متجر Oppo الإلكتروني في الصين، على أن يتوفر بعدة خيارات من الذاكرة والتخزين تشمل طرازات بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 + 512 جيجابايت، و16 + 256 جيجابايت، و16 + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وسيطرح الهاتف بثلاثة ألوان هي: البني، الأخضر الفاتح، والأبيض الكريمي.