أرخص سيارة زيرو في مصر.. بزيادة 50 ألف جنيه النهاردة بس

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الفئة الاقتصادية، ومنها النسخة بروتون ساجا، والتي تعد أرخص سيارة سيدان أوتوماتيك في مصر، ضمن موديلات 2026.

وشهدت هذه السيارة اليوم زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه، حيث وصل السعر الرسمي إلى 649.900 جنيه بدلًا من 599.900 جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادة مازالت النسخة ساجا الارخص سعرًا في طرازات الأوتوماتيك هذا العام حتى الان.

بروتون ساجا 2026

محرك بروتون ساجا 2026

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك.

أبعاد السيارة بروتون ساجا 2026

ترتكز بروتون ساجا على قاعدة عجلات بطول 2465 مم، وبنسبة طول إجمالية بلغت 4.331 مم، وعرض كلي يبلغ 1.689 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.491 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين تقدر بـ 420 لترًا.

أبرز تجهيزات بروتون ساجا 2026

تضم السيارة وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نوافذ كهربائية، حساسات ركن، كاميرا، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائية مزودة بإشارات ضوئية

كما تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، ومصابيح أمامية حادة الشكل، شبكة أمامية وسفلية متعددة الفتحات الهوائية، جنوط.