أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال للمشاركة، تعلن الأكاديمية عن مد فترة التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (National Deep Tech Call – NDTC)، وذلك تحت مظلة مبادرة بوابة الابتكار الوطنية (National Innovation Gateway).
الموعد الجديد للتقديم:
تم مد فترة التقديم حتى 15 مايو 2026 بدلًا من 15 أبريل 2026.
يأتي هذا النداء في إطار دعم:
🔹 ربط البحث العلمي بالصناعة
🔹 تحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية
🔹 تعزيز ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا العميقة
محاور النداء تشمل:
* الاستدامة والتحول الأخضر
* الأنظمة الذكية والتنقل المتقدم
* تقنيات الكم
* أشباه الموصلات
* البيانات والذكاء الاصطناعي
* الأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم
* التكنولوجيا الحيوية
للتقديم ومعرفة التفاصيل:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/النداء-الوطني-للتكنولوجيا-العميقة-e/?lang=ar
للاستفسارات:
[email protected]