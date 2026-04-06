أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال للمشاركة، تعلن الأكاديمية عن مد فترة التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (National Deep Tech Call – NDTC)، وذلك تحت مظلة مبادرة بوابة الابتكار الوطنية (National Innovation Gateway).

التعليم العالي: فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج PRIMA لدعم مشروعات البحث والابتكار التعليم العالي: أنشطة مكثفة لدعم الجودة وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية برنامج "أستاذ لكل مصنع".. قنصوة: حريصون على تطوير منظومة التعليم العالي بمصر| تفاصيل تعاون بين الإنتاج الحربي والتعليم العالي في البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا وزير الخارجية: تعاون مع كندا لدعم جهود مصر لتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل وزير التعليم العالي: إعداد الطبيب المصري مشروع ممتد لـ25 عامًا.. وتكامل مع الصحة لتطوير المنظومة وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بون الألمانية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي التعليم العالي: أسبوع حافل بالأنشطة والإنجازات وأنشطة مكثفة وقرارات تدعم تطوير التعليم الجامعي

الموعد الجديد للتقديم:

تم مد فترة التقديم حتى 15 مايو 2026 بدلًا من 15 أبريل 2026.

يأتي هذا النداء في إطار دعم:

🔹 ربط البحث العلمي بالصناعة

🔹 تحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

🔹 تعزيز ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا العميقة

محاور النداء تشمل:

* الاستدامة والتحول الأخضر

* الأنظمة الذكية والتنقل المتقدم

* تقنيات الكم

* أشباه الموصلات

* البيانات والذكاء الاصطناعي

* الأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم

* التكنولوجيا الحيوية

للتقديم ومعرفة التفاصيل:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/النداء-الوطني-للتكنولوجيا-العميقة-e/?lang=ar

للاستفسارات:

[email protected]