تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف

تصدرت أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT اهتمامات المصريين مؤخرا، الذي يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاقًا من محطة عدلي منصور وصولًا إلى محطة الفنون والثقافة، بطول يبلغ 105 كيلومترات ويضم 19 محطة.

وأعلنت وزارة النقل عن بدء تشغيل محطتي القيادة الاستراتيجية وكاتدرائية المسيح ضمن المرحلة الثالثة من مشروع القطار الخفيف LRT تزامنا مع احتفالات المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك 2026.

ووفق وزارة النقل، تختلف أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف وفق عدد المحطات، حيث تبلغ قيمة التذكرة حتى 3 محطات 10 جنيهات، فيما يصل الاشتراك الشهري لنفس المسافة إلى 300 جنيه، بما يعادل 5 جنيهات للرحلة، بخصم يصل إلى 50%.

فيما تبلغ سعر التذكرة حتى 7 محطات نحو 15 جنيهًا، بينما يصل الاشتراك الشهري إلى 500 جنيه، لتكون تكلفة الرحلة ضمن الاشتراك نحو 8 جنيهات، بخصم 45%.

أما الرحلات التي تتجاوز 7 محطات، فتبلغ قيمة التذكرة 20 جنيهًا، ويصل الاشتراك الشهري إلى 600 جنيه، بمتوسط 11.5 جنيه للرحلة، وبنسبة خصم تقارب 50%.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة من مشروع قطار العاصمة الكهربائي بطول 20.4 كيلومتر، حيث يضم 3 محطات علوية ومحطة سطحية، بما يسهم في تحسين حركة التنقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل انتقال الموظفين والمترددين على المنطقة الحكومية والرياضية بالعاصمة.

وتستهدف وزارة النقل من خلال المشروع تعزيز كفاءة شبكة النقل الذكية وربطها بمشروعات النقل الكبرى، إذ يتيح الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) بمحطة العاصمة المركزية، ما يدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويخفف الضغط على شبكة الطرق والمحاور الرئيسية.