جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

أعلنت الكلية التكنولوجية بالقاهرة – جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، عن تنفيذ مشروع هندسي متطور ضمن برنامج الأوتوترونكس، تمثل في تصميم وإنشاء محطة لشحن سيارات الجولف الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري KoreaTech.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة، ودعمًا لرؤية مصر 2030، حيث نجح طلاب البرنامج في تقديم نموذج عملي يجمع بين الابتكار الهندسي والتطبيق الواقعي لخدمة قطاع النقل الكهربائي.

وأُنجز المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، إشراف الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة والمنسق الأكاديمي، والدكتور خالد مصطفى، منسق برنامج الأوتوترونكس، حيث حرص الفريق على توظيف أحدث التقنيات في تصميم منظومة متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر نظيف ومستدام.

ويتميز المشروع بعدد من الخصائص الفنية، أبرزها تصميم مصفوفة متطورة من الألواح الشمسية تتيح تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في توليد الطاقة وتخزينها، إلى جانب تطوير وحدة تحكم ذكية لتنظيم عملية الشحن بما يضمن حماية بطاريات سيارات الجولف وتحقيق أفضل أداء تشغيلي. كما يعتمد النظام على مفهوم “صفر انبعاثات”، ما يجعله نموذجًا صديقًا للبيئة يدعم جهود الحد من التلوث.

ولم يقتصر الابتكار على الجانب الكهربائي فقط، بل شمل أيضًا تصميم وتنفيذ الهيكل الميكانيكي للمحطة بالكامل داخل ورش الجامعة، وفق معايير جودة عالية، بما يعكس قدرة الطلاب على الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي.

ويؤكد هذا المشروع حرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز من دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم التكنولوجي.