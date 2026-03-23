تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الخفيف

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن عودة العمل بمواعيد التشغيل السابقة خلال الأيام العادية داخل شبكة الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٦م  وبيانها كالتالي :

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق 

-قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة  ٥:١٥ صباحاً

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً   

- قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً 

- قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً

- قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحاً  

 -قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً

 -قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً

 -قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة  11:52 مساءً 

 -قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة  11:55 مساءً

•  يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة              أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً. 

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة            جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحاً. 

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة          جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

* علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

٠٠ سيتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة  1:00  صباحاً.

٠٠٠٠زمن التقاطر خلال الأيام العادية للتشغيل (4-8 دقائق). 

٠٠٠٠إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال الأيام العادية:

- الخط الأول للمترو  456   رحلة يومياً.

         - الخط الثاني للمترو  602   رحلة يومياً.

         - الخط الثالث للمترو  472   رحلة يومياً.

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة  6:00  صباحاً

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:04  صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:01 صباحاً 

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة  6:34   صباحاً

-قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:48  صباحاً

* قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً ، والساعة         ٨:٠٠  صباحاً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15  مساءً 

-قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة  10:45  مساءً

-قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة  10:09 مساءً 

-قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة  10:39 مساءً

٠٠٠٠٠٠٠٠سيتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) حوالي الساعة  11:00  مساءً. 

٠٠٠٠٠٠٠٠زمن التقاطر خلال الأيام العادية للتشغيل (8-15 دقيقة). 

٠٠٠٠٠إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال الأيام العادية:

    254   رحلة يومياً.

 كما أشار البيان إلى توجيهات  الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي ، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

