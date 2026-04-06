دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 188 صاروخًا و 468 طائرة مسيرة استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداء الإيراني، مؤكدة استمرارها في مواجهة الموجات التتابعية من الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وأكدت القيادة العامة - في بيان لها اليوم، الاثنين، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.