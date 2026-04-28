تحالف مصري–روسي لحماية الممرات الحيوية.. وموسكو تتعهد بضرب التهديدات البحرية بقوة

أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف ، استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات حاسمة بالتعاون مع مصر للقضاء على التهديدات الإرهابية في البحر، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأشار باتروشيف، إلى أن بؤر توتر تنشأ على المقتربات البحرية لقناة السويس، مدعومة بشكل مباشر من الغرب، في إشارة إلى التهديدات المتزايدة التي تواجه أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال المسؤول الروسي: “نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة بالتعاون مع مصر للقضاء على التهديدات الإرهابية في البحر”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والممرات المؤدية إلى قناة السويس توتراً متصاعداً، ما يعزز أهمية التنسيق الأمني بين موسكو والقاهرة.