استعدادات لاحتفال حزب حماة الوطن بالإسماعيلية بعيد العمال

تقدّم الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، بخالص التهنئة إلى عمال مصر عامة، وعمال الإسماعيلية خاصة، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل تقديرًا مستحقًا لدور العمال في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية والإنتاج.

وقال شيحة: إن حزب حماة الوطن بالإسماعيلية يستعد لتنظيم احتفال موسع بمقر الحزب خلال الفترة المقبلة، احتفاءً بعيد العمال وتكريمًا لجهود أبناء الطبقة العاملة، في إطار حرص الحزب على دعم العمال وإبراز دورهم الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أن العامل المصري يمثل أحد أهم أعمدة الدولة الحديثة، بما يقدمه من جهد مخلص في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ونثمن الدور الوطني العظيم الذي يقوم به العمال في كافة القطاعات، فهم شركاء أساسيون في بناء الجمهورية الجديدة، وسواعدهم المخلصة كانت وما زالت حجر الأساس في كل إنجاز يتحقق على أرض الوطن.

وأشار الدكتور محمد شيحة إلى أن الاحتفال المرتقب بمقر الحزب يأتي تعبيرًا عن التقدير والاحترام لهذه الفئة الوطنية المهمة، مؤكدًا أن الحزب يضع قضايا العمال وحقوقهم في مقدمة أولوياته.

وأوضح أن عيد العمال ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو رسالة تقدير لكل يد تبني وتعمر وتخلص في أداء واجبها، كل التحية والتقدير لعمال مصر، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا بسواعدهم القوية وإرادتهم الصلبة.