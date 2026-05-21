القصة الكاملة لأزمة تصريحات عمرو الجنايني بعد تتويج الزمالك بالدوري

أثار عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته خلال احتفالات الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وظهر الجنايني من مدرجات استاد القاهرة أثناء الاحتفالات، وقال: “ربنا أراد تحقيق الزمالك للدوري.. ولو كره الكافرون”، وهي العبارة التي تعرضت لانتقادات واسعة، بعدما اعتبر البعض أنها تحمل إساءة أو استخدامًا غير مناسب للتعبير.

ومع تصاعد الجدل، حرص الجنايني على توضيح موقفه سريعًا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، مؤكدًا أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد الإساءة لأي شخص أو تكفير أي طرف.

وقال الجنايني في توضيحه: “أنا مين علشان أكفر أي حد؟ طبعًا مش ده المقصود، ولا يمكن أقصد كده في أي وقت، واللي يعرفني كويس عارف نيتي”.

وأضاف أن حديثه جاء فقط للتعبير عن فرحته بتتويج الزمالك باللقب، مؤكدًا أن ما قصده هو أن تتويج الفريق جاء بتوفيق من الله، وأن البعض أخرج الكلمات من سياقها الحقيقي.

واختتم عضو لجنة الاستثمار بالزمالك تصريحاته بتقديم الاعتذار لكل من أساء فهم حديثه، مؤكدًا احترامه الكامل للجميع وحرصه على عدم إثارة أي أزمات، كما أشار إلى استعداده للسفر لأداء مناسك الحج خلال الأيام المقبلة.