النصر على بعد خطوة من اللقب.. مواجهة حاسمة أمام ضمك لحسم دوري روشن

يستعد فريق النصر لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب الأول بارك وسط ترقب جماهيري كبير.

النصر يبحث عن التتويج الرسمي

ويدخل النصر المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل حسم لقب الدوري السعودي رسميًا دون انتظار نتيجة منافسه المباشر الهلال أمام الفيحاء.

ويتصدر “العالمي” جدول ترتيب دوري روشن برصيد 83 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ما يجعل الفوز كافيًا لتتويجه باللقب مهما كانت نتائج المنافسين.

موعد مباراة النصر وضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر وضمك مساء الخميس الموافق 21 مايو 2026، على ملعب الأول بارك، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة للمواجهة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، وتحديدًا عبر قناة “الثمانية الأولى”.

ترقب جماهيري وأجواء مشتعلة

ومن المنتظر أن يشهد ملعب الأول بارك حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم النصر في واحدة من أهم مباريات الموسم، خاصة أن الفريق بات على أعتاب استعادة لقب الدوري، في مواجهة لن تكون سهلة أمام ضمك الباحث عن إنهاء الموسم بصورة قوية.