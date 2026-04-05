كسر مفاجئ بخط مياه 12 بوصة في كفر الشيخ| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 12 بوصة بمنطقة الـ47 عمارة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

نتج عن هذا الكسر انقطاع المياه عن عدد من المناطق الحيوية، شملت: منطقة الـ 47 عمارة، وتقسيم النيابة الإدارية، وتقسيم الضرائب، وتقسيم هيئة قضايا الدولة.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ تحركت على الفور إلى موقع الكسر فور تلقي البلاغ، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وبدء أعمال الإصلاح بشكل عاجل، في إطار الحرص على سرعة إعادة ضخ المياه وتقليل فترة الانقطاع.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح مباشرة، مؤكدة أن العمل جارٍ على مدار الساعة لعودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.