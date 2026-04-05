الكنيسة تحتفل اليوم بأحد الشعانين احتفالاً بدخول المسيح أورشليم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بأحد الشعانين، أو "أحد السعف"، أحد أبرز الأعياد السيدية التي تحمل طابعا فريدا يجمع بين الفرح العميق والبُعد الروحي المؤثر.

ويحيي هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، حيث استقبله الشعب بسعف النخيل وأغصان الزيتون في مشهد مهيب، مرددين: "أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب"، في إعلان واضح لإيمانهم به كملك ومخلص.

ويُخلد هذا العيد حدثا محوريا في حياة السيد المسيح، حين دخل أورشليم راكبا على جحش، في صورة تعكس التواضع والسلام، بعيدا عن مظاهر القوة والسلطة الأرضية.

وفرش الناس الطريق أمامه بسعف النخيل وثيابهم، تعبيرًا عن الفرح والترحيب، في مشهد مليء بالمحبة والإيمان، يؤكد أن ملكوته ليس أرضيا بل روحيا، قائما على الوداعة والمحبة.

ويتميز أحد الشعانين بطقوس خاصة داخل الكنيسة، حيث تُقام دورة الشعانين التي يجوب فيها الكهنة والشعب أرجاء الكنيسة وهم يحملون السعف، مرددين الألحان والصلوات الخاصة بالمناسبة، وسط أجواء مبهجة تعبر عن استقبال الملك السماوي.

تشكيل سعف النخيل

ويحرص الأقباط على تشكيل سعف النخيل في صور رمزية مثل الصليب والتيجان، في تعبير جميل عن الإيمان بالنصرة والغلبة الروحية.

ورغم أجواء الفرح التي تملأ هذا اليوم، إلا أنه يحمل بعدا تأمليا عميقا، إذ يذكر بتقلب مشاعر الجموع، التي استقبلت المسيح بالهتاف والترحيب، ثم تحولت بعد أيام قليلة إلى المطالبة بصلبه.



وهو ما يدعو الأقباط إلى مراجعة النفس، والتأمل في ثبات الإيمان، وعدم الاكتفاء بالمشاعر المؤقتة، بل السعي لعلاقة صادقة وثابتة مع الله.

ويمثل أحد الشعانين المدخل الرسمي لأسبوع الآلام، أقدس أسابيع السنة في الكنيسة، حيث تبدأ صلوات "البصخة المقدسة" مساء نفس اليوم، لتأخذ الأقباط في رحلة روحية عميقة للتأمل في آلام السيد المسيح، من خيانته ومحاكمته، وصولا إلى الصليب، تمهيدا لفرحة القيامة المجيدة.

ويرمز سعف النخيل إلى النصر والغلبة، بينما تشير أغصان الزيتون إلى السلام، في تأكيد على رسالة المسيح كملك روحي جاء ليمنح السلام الحقيقي والخلاص للبشرية.