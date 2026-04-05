تركيا تنفي إسقاط مقاتلة أمريكية أو تزويد إيران بصواريخ متطورة

نفت تركيا صحة ما يتردد عن قيامها بإسقاط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15"، وتزويد إيران بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات مسيرة.

وأفاد مركز مكافحة التضليل التابع لمديرية الاتصال برئاسة الجمهورية التركية - في بيان نقلته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم /الأحد/ - بأن "الادعاءات المتداولة على بعض حسابات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم قيام تركيا بتزويد إيران بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات مسيرة، وإسقاطها لمقاتلة أمريكية من طراز "إف-15"، لا أساس لها من الصحة".

وأكد المركز أن "هذه المنشورات ما هي إلا دعاية سوداء تهدف إلى الإضرار بدور تركيا كوسيط في الصراع الدائر بمنطقة الشرق الأوسط وجهودها الرامية إلى إرساء قواعد السلام بالسبل الدبلوماسية