الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العمل عن بُعد وتقليل الإنارة والسيارات .. إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء للمحطات المائية

اتبعت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث صدر منشور عام يتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والترشيدية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتأثيراتها السلبية المحتملة على الاقتصاد، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد المنشور الصادر عن رئيس مجلس الإدارة ضرورة التزام جميع قطاعات الشركة بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تستهدف رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الموارد، وعلى رأسها خفض استهلاك وقود تشغيل السيارات بنسبة 30%، إلى جانب تقليل استخدام الإنارة داخل المباني الإدارية إلى الحد الأدنى اللازم، وضبط درجات حرارة أجهزة التكييف عند 25 درجة مئوية.

كما شددت التعليمات على عدم التواجد داخل مقار العمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس القطاع المختص، مع التأكيد على فصل التيار الكهربائي عن المكاتب أو الطوابق عند مغادرتها. وتضمنت الإجراءات أيضًا تقليص خدمات المستعمرات السكنية لتصبح يومين فقط أسبوعيًا، في إطار خطة ترشيد شاملة.

وفيما يتعلق بوسائل النقل، تقرر دمج بعض خطوط الأتوبيسات، ومنها خط (السد العالي – السيل) مع خط (السد العالي – الطابية)، لتقليل عدد الرحلات، فضلًا عن إلغاء سيارات السهرة الليلية بجميع المحطات. كما تم إلغاء الحضور الليلي للإدارة العليا إلى مواقع العمل والاكتفاء بالمتابعة عن بُعد.

وشملت القرارات أيضًا إعادة تنظيم خدمات البريد الإداري (البوسطة) ودمجها بين قطاعات الشركة المختلفة، بالإضافة إلى دمج ورديات الأمن والنقل في بعض المواقع لتقليل عدد السيارات المستخدمة. كما تم توحيد بعض ورديات العاملين والسائقين في خطوط محددة، خاصة في مناطق السد العالي وشرق وغرب أسوان.

وأشار المنشور إلى أن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ستتم من خلال عدة قطاعات رئيسية، تشمل قطاعات الإنتاج، والشؤون الفنية، والشؤون المالية والموارد البشرية، إضافة إلى قطاع السلامة والصحة المهنية، بما يضمن الالتزام الكامل وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك التدابير.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

