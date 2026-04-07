رئيس الجهاز الطبي بقطاع ناشئي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية

كشف الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة بلال عطية لاعب الفريق مواليد 2007، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه أمس الإثنين أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أكد الدكتور أسامة مصطفى أنه بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة تأكد سلامة الرباط الصليبي الأمامي، مع وجود كدمات في عظام الركبة وجزع في الرباط الداخلي وجزع في الرباط الصليبي الخلفي، وقطع في الغضروف الداخلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين أن اللاعب يحتاج للعلاج التحفظي لمدة 6 أسابيع، ويعاد بعدها الفحص الطبي لتقييم حالته.