أزمة قبل دخول الحمام.. حريق ضخم بكاليفورنيا يُهدّد إمدادات المناديل لـ50 مليون أمريكي

أُلقي القبض على موظف في شركة كيمبرلي-كلارك بتهمة الحرق العمد بعد اندلاع حريق هائل صباح يوم 7 أبريل في مركز توزيع بكاليفورنيا يخدم حوالي 50 مليون شخص.

ووفقًا لتقرير محلي لقناة فوكس، يضم المركز، الذي تبلغ مساحته 1.2 مليون قدم مربع ويقع في أونتاريو على بُعد حوالي 56.3 كيلومترًا من لوس أنجلوس، مناديل ورقية وورق تواليت.

وصرح نائب رئيس قسم الإطفاء في أونتاريو، مايك ويديل، لوكالة بلومبيرغ نيوز، أن سقف المبنى انهار بالكامل، ما أدى إلى تدمير جميع المنتجات الموجودة بداخله.

وأظهرت صور من موقع الحادث المبنى بأكمله مُحاطًا باللهب وذكرت إدارة الإطفاء في أونتاريو أن الحريق استدعى استجابة من الدرجة السادسة، شارك فيها حوالي 175 رجل إطفاء.

ووفقًا للإدارة، تم احتواء الحريق في المبنى الذي بدأ منه، ومن المتوقع أن تستمر عمليات إخماده بالكامل حتى مساء يوم 7 أبريل.

وأفادت الإدارة أن عبد الكريم، البالغ من العمر 29 عامًا، أُبلغ في البداية عن فقدانه، ثم "اشتبه لاحقًا في أنه أشعل الحريق في المستودع، وسرعان ما عثرت عليه شرطة أونتاريو".

وأضافت الإدارة أنه يواجه عدة تهم جنائية تتعلق بالحرق العمد، وهو محتجز حاليًا دون كفالة في مركز احتجاز وادي ويست.

وحذر المحللون من أن الحريق قد يؤدي إلى مشاكل في الإمدادات في المنطقة.

يُهدد الحريق بنقص الإمدادات على الساحل الغربي لأكثر من 3% من مبيعات شركة كيمبرلي-كلارك في الولايات المتحدة، وقد يرفع تكاليف النقل، وفقًا لمذكرة من ديانا جوميز، كبيرة محللي الصناعة في بلومبيرغ إنتليجنس.

وكتب مايكل لافيري، المحلل في بايبر ساندلر، في مذكرة لعملائه أن مستوى الاضطراب "يصعب تقديره" في هذه المرحلة، لكن المستودعات ومراكز التوزيع في المنطقة تُزوّد ​​بانتظام أسواقًا كبيرة في شمال كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا بالمنتجات.

ولا يعتزم تحديث توقعاته المالية للشركة "دون وضوح أكبر بشأن حجم ومدة تأثير أي اضطرابات محتملة".