الجيش الإسرائيلي : ألحقنا أضرارا بالغة بقدرات الرادارات البحرية الإيرانية

أكد الجيش الإسرائيلي، عن إلحاقه أضرارا بالغة بقدرات الرادارات البحرية الإيرانية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، شنت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على 8 أقسام استراتيجية من الجسور في أنحاء إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هجوم واسع النطاق على البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية.

وتعد هذه الجسور بنى تحتية تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية كشرايين نقل رئيسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة والذخائر.

ونفذت الهجمات في مواقع رئيسية بالبلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، بالإضافة إلى مدن خرج وتبريز وكاشان وقم، التي تُشكل مراكز لوجستية حيوية للتشكيلات العسكرية الإيرانية.