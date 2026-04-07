تامر أمين: إيران هددت أمريكا بقطع كابل الإنترنت البحري تحت مضيق هرمز في هذه الحالة

علق الإعلامي تامر أمين، على تهديدات الرئيس الامريكي ضد إيران وقرب انتهاء المهلة التي حددها لإيران من أجل إبرام اتفاق .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار “، :” ترامب يمارس حرب نفسية أكثر من كونه تهديد قابل للتنفيذ على أرض الواقع ".



وأكمل تامر أمين :" ترامب هدد بأن إيران لن تكون متواجدة على الخريطة وأن حضارة إيران سوف تنتهي حال عدم التوصل لاتفاق ".



ولفت تامر أمين :" علوم الحرب تؤكد أنه مهما كان هناك طرف قوى ومتمكن لازم يسيب تسيبللعدو خط للعودة والرجوع ".

وتابع تامر أمين :" إيران هددت أمريكا بإنها إذا قامت باستهداف مصادر الطاقة في إيران فستقوم طهران بقطع الكابل البحري للإنترنت المتواجد تحت مضيق هرمز".