الصين: الهجمات على إيران انتهاك للأعراف الدولية ونرفض التصعيد في الخليج

أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن فو تسونغ، أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحا أن الصين ترفض الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة والأعراف الدولية

وأضاف مندوب الصين لدى مجلس الأمن خلال جلسة مجلس الأمن حول الملاحة في مضيق هرمز، أن أمن وسلامة الممرات البحرية يجب حمايتها، مشيرا إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

دعا إيران للتوقف عن الهجمات على دول الخليج، مضيفا أننا لا نؤيد الحصار المفروض على مضيق هرمز، وندعو الأطراف إلى دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وتركيا وباكستان.