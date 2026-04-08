5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

كشفت تقارير صحية حديثة أن بعض أنواع البذور الطبيعية قد تلعب دوراً مهماً في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، بفضل احتوائها على الألياف والبروتين والدهون الصحية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم ومنع ارتفاع السكر المفاجئ.

بذور تساعد على خفض سكر الدم

وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health المتخصص في الأخبار الطبية، فإن إدخال بعض البذور مثل الشيا والكتان وبذور اليقطين ضمن النظام الغذائي قد يساعد في تحسين التحكم في مستوى الجلوكوز خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومن أهمها :

- بذور الشيا:

تعد بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، حيث تمتص السوائل داخل الجهاز الهضمي وتتحول إلى مادة هلامية تساعد على:

إبطاء امتصاص السكر

منع ارتفاع سكر الدم بعد الأكل

زيادة الشعور بالشبع

وينصح بإضافتها إلى:

الشوفان

الزبادي

العصائر الصحية

الحلويات الصحية

- بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها قد:

تساعد في استقرار سكر الدم

تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

تحسن حساسية الإنسولين

تقلل خطر أمراض القلب

كما تحتوي على أحماض أوميغا 3 النباتية المفيدة لصحة القلب.

وينصح بتناولها مطحونة لسهولة الهضم، ويمكن إضافتها إلى:

العصائر

الزبادي

المخبوزات الصحية

- بذور اليقطين (القرع):

تتميز بذور اليقطين باحتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل:

المغنيسيوم

الزنك

الألياف

الدهون غير المشبعة

وأشارت دراسة إلى أن تناول كمية صغيرة منها مع وجبات غنية بالكربوهيدرات قد يساعد في تقليل ارتفاع سكر الدم.

كما قد تساعد هذه البذور في:

تحسين إنتاج الطاقة

تقليل خطر السكري بنسبة قد تصل إلى 15%

دعم صحة القلب

- بذور عباد الشمس:

أظهرت بعض الأبحاث أن تناول بذور عباد الشمس بانتظام قد يساعد في خفض سكر الدم، نظراً لاحتوائها على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك الذي يساعد في:

تقليل الالتهابات

تنظيم مستويات السكر

تقليل ارتفاع السكر بعد تناول الكربوهيدرات

- بذور الحلبة:

تعتبر بذور الحلبة من النباتات الطبية التقليدية، وقد تستخدم كمكمل غذائي لمرضى السكري، حيث قد تساعد في:

تحسين حساسية الإنسولين

تقليل مقاومة الإنسولين

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد تأثيرها المباشر على خفض السكر.

كيف يمكن إضافة البذور إلى النظام الغذائي؟

وينصح خبراء التغذية بإضافة البذور إلى النظام الغذائي اليومي بطرق بسيطة مثل:

إضافتها إلى الشوفان

خلطها مع الزبادي

وضعها في السلطات

إضافتها إلى الشوربة

استخدامها في المخبوزات الصحية

إضافتها إلى العصائر الطبيعية