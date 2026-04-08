دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
رئيس التحرير
طه جبريل
5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

آية التيجي

كشفت تقارير صحية حديثة أن بعض أنواع البذور الطبيعية قد تلعب دوراً مهماً في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، بفضل احتوائها على الألياف والبروتين والدهون الصحية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم ومنع ارتفاع السكر المفاجئ.

وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health المتخصص في الأخبار الطبية، فإن إدخال بعض البذور مثل الشيا والكتان وبذور اليقطين ضمن النظام الغذائي قد يساعد في تحسين التحكم في مستوى الجلوكوز خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومن أهمها :

- بذور الشيا:
تعد بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، حيث تمتص السوائل داخل الجهاز الهضمي وتتحول إلى مادة هلامية تساعد على:
إبطاء امتصاص السكر
منع ارتفاع سكر الدم بعد الأكل
زيادة الشعور بالشبع
وينصح بإضافتها إلى:
الشوفان
الزبادي
العصائر الصحية
الحلويات الصحية

- بذور الكتان:
تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها قد:
تساعد في استقرار سكر الدم
تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني
تحسن حساسية الإنسولين
تقلل خطر أمراض القلب
كما تحتوي على أحماض أوميغا 3 النباتية المفيدة لصحة القلب.
وينصح بتناولها مطحونة لسهولة الهضم، ويمكن إضافتها إلى:
العصائر
الزبادي
المخبوزات الصحية

- بذور اليقطين (القرع):
تتميز بذور اليقطين باحتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل:
المغنيسيوم
الزنك
الألياف
الدهون غير المشبعة
وأشارت دراسة إلى أن تناول كمية صغيرة منها مع وجبات غنية بالكربوهيدرات قد يساعد في تقليل ارتفاع سكر الدم.
كما قد تساعد هذه البذور في:
تحسين إنتاج الطاقة
تقليل خطر السكري بنسبة قد تصل إلى 15%
دعم صحة القلب

- بذور عباد الشمس:
أظهرت بعض الأبحاث أن تناول بذور عباد الشمس بانتظام قد يساعد في خفض سكر الدم، نظراً لاحتوائها على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك الذي يساعد في:
تقليل الالتهابات
تنظيم مستويات السكر
تقليل ارتفاع السكر بعد تناول الكربوهيدرات

- بذور الحلبة:
تعتبر بذور الحلبة من النباتات الطبية التقليدية، وقد تستخدم كمكمل غذائي لمرضى السكري، حيث قد تساعد في:
تحسين حساسية الإنسولين
تقليل مقاومة الإنسولين
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد تأثيرها المباشر على خفض السكر.

كيف يمكن إضافة البذور إلى النظام الغذائي؟

وينصح خبراء التغذية بإضافة البذور إلى النظام الغذائي اليومي بطرق بسيطة مثل:
إضافتها إلى الشوفان
خلطها مع الزبادي
وضعها في السلطات
إضافتها إلى الشوربة
استخدامها في المخبوزات الصحية
إضافتها إلى العصائر الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

لقطة ضربة الجزاء

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

ماجد عثمان

ماجد عثمان: الاستثمار في المرأة هو في حقيقته استثمار في مستقبل الوطن

شركة ميتا

من ميتا إلى مارس.. أكبر 5 شركات عالمية شراءً للطاقة النظيفة

البابا لاون

بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني غير مقبولة

بالصور

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

فيديو

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد