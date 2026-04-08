الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد عالميًا ومحليًا اليوم الأربعاء 8-4-2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميًا مع استمرار الإضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على أسعار البيع، واستقرت محليًا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026.

أسعار الحديد عالميًا 

استقرت أسعار الخردة 375 دولارًا / طن دون تغيير ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

وصل سعر خام الحديد إلي 107 دولارات / طن مقارنة 106 دولارات / طن أسعار  مستهل الاسبوع بزيادة دولار.  

سجلت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 420 – 450 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 495 – 560 دولارا/ طن.

وسجلت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC) مستويات مرتفعة بحدود 1060دولار/طن.


أسعار الحديد محليا 

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 35000 إلى 36 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.500 جنيه و38200 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء 8 أبريل  2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 38.200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر  حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا
بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
