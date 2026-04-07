ارتفاع أسعار الحديد واستقرار نسبي في الأسمنت.. سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 تحركات صعودية في أسعار الحديد، مقابل استقرار نسبي في أسعار الأسمنت مع تسجيل زيادات محدودة في بعض الأصناف، وذلك في ظل استمرار تأثير تكاليف الإنتاج والطاقة على السوق المحلي.

يأتي هذا التحرك وسط حالة من التباين داخل قطاع مواد البناء، مع استمرار انعكاس أسعار خام الحديد عالميا على السوق المحلي، إلى جانب تأثيرات تكاليف النقل والتشغيل.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز نحو 39129.6 جنيه بزيادة 99.5 جنيه

سعر الحديد الاستثماري بلغ نحو 37128.57 جنيه بزيادة 28.39 جنيه

حديد بشاي سجل نحو 37950 جنيهًا للطن

حديد المراكبي سجل نحو 37500 جنيه للطن

حديد المصريين سجل نحو 37500 جنيه للطن

حديد الجيوشي سجل نحو 34750 جنيهًا للطن

حديد العشري سجل نحو 34500 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت بشكل عام عند متوسط 3820 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ السعر للمستهلك نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل.

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 4173.07 جنيه

وأسمنت الفهد سجل نحو 3680 جنيهًا للطن

وأسمنت السويس سجل نحو 3850 جنيهًا للطن

وعالمياً.. واصلت أسعار خام الحديد التحرك صعودا لتسجل 107.97 دولارًا للطن بزيادة 0.48%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج محليا، في حين تظل حركة الأسعار مرتبطة بعوامل العرض والطلب وتغيرات الطاقة.