مصدر طبي: جميع مصابي حادث أتوبيس طريق الغردقة حالتهم مستقرة باستثناء حالة حرجة

قال مصدر طبي، إن جميع المصابين في حادث إنقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق رأس غارب الغردقة، حالتهم الصحية مستقرة باستثناء حالة واحدة حرجة.



وأشار: لدينا حالة حرجة 7 حالات متوسطة، و19 شخص مصاب بإصابات بسيطة مابين كدمات وسحجات متفرقة، ومصاب آخر رفض الإنتقال إلى المستشفي.



وكانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، رفعت درجة الاستعداد بمستشفى الغردقة العام لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاسعافات اللازمة، للمصابين في الحادث.



كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالبحر الأحمر، تلقي إخطارا من إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث إنقلاب اتوبيس نقل ركاب بالكيلو 90 طريق الغردقة رأس غارب.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.