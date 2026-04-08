قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لاكاي» يقتحم المنافسة.. جدول ترتيب هدافي الدوري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«لاكاي» يقتحم المنافسة.. جدول ترتيب هدافي الدوري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا

درع الدوري
محمد سمير

ازدادت المنافسة اشتعالًا على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، عقب تعادل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب.

وشهدت المباراة تألق فخري لاكاي، مهاجم سيراميكا كليوباترا، الذي نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، ليواصل تألقه هذا الموسم وينضم بقوة إلى سباق هدافي الدوري.

وجاء هدف لاكاي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ في التعامل مع الكرة من جانب حارس الأهلي مصطفى شوبير، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي المقابل، أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ياسر إبراهيم، بعد عرضية متقنة من أشرف بن شرقي، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

هدف “لاكاي” لم يكن مجرد هدف في مباراة، بل منحه دفعة قوية في ترتيب الهدافين، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المهاجمين في الدوري خلال الموسم الجاري.

يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري كل من عدي الدباغ لاعب الزمالك، ومحمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي، برصيد 8 أهداف لكل منهما، في صراع قوي على لقب الهداف.

ويأتي خلفهما مباشرة مجموعة من اللاعبين برصيد 7 أهداف، أبرزهم أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، وصلاح محسن مهاجم المصري البورسعيدي، ما يعكس قوة المنافسة بين أكثر من لاعب على القمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

جاء ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كالتالي:
    •    عدي الدباغ (الزمالك) – 8 أهداف
    •    محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 8 أهداف
    •    أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 7 أهداف
    •    ناصر ماهر (بيراميدز) – 7 أهداف
    •    صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف
    •    فخري لاكاي (سيراميكا كليوباترا) – 6 أهداف
    •    ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف
    •    علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 6 أهداف
    •    أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 6 أهداف
    •    صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) – 6 أهداف

ترتيب هدافي الدوري جدول ترتيب هدافي الدوري لاكاي الأهلي تعادل الأهلي وسيراميكا سيراميكا ترتيب هدافي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

