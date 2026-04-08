أخبار العالم

اليابان تصدر تنبيه طوارئ: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

أصدر حساب رئيسة الوزراء اليابانية على منصة “إكس” تنبيهًا عاجلًا إلى المواطنين، بعد أن أعلنت كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي، في أحدث تصعيد عسكري يشهده الشرق الأقصى ويثير مخاوف دولية متزايدة حول استقرار الأمن الإقليمي. 

جاء ذلك في منشور نشرته منصة المكتب عبر حسابه الرسمي، جاء فيه:

“تنبيه طوارئ | أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا مشتبهًا به. مزيد من التحديثات لاحقًا.”

وأوضح بيان المكتب أن السلطات بدأت فورًا في تفعيل بروتوكولات الطوارئ لمراقبة مسار الصاروخ وتقييم أي مخاطر محتملة على الأراضي اليابانية، في خطوة تعكس جدية الموقف الأمني والقلق من التهديدات المتكررة القادمة من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء إطلاق هذا الصاروخ في سياق استمرار بيونغ يانغ في سلسلة تجارب صاروخية وصفتها دول الجوار بأنها استفزازية، إذ أطلقت مؤخرًا دفعة من الصواريخ الباليستية باتجاه البحر الشرقي، المعروف باسم بحر اليابان، في مؤشر على تصعيد عسكري في المنطقة. وحسب تقارير عسكرية في سيول، فإن هذه الصواريخ، التي تطاير بعضها لمسافة تزيد على 300 كيلومتر، تأتي في سياق تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ما جعل التجربة تبدو كرسالة تحذير لقوات التحالف في المنطقة. 

وقال خفر السواحل الياباني، نقلاً عن وزارة الدفاع في طوكيو، إن الصاروخ المشتبه بإطلاقه قد سقط في مياه البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما يعني عدم تعرض الأراضي اليابانية أو الملاحة الدولية لأي أضرار مباشرة حتى الآن. 

ومع ذلك، طلبت السلطات من المواطنين وقطاعات النقل البحري والطيران متابعة التحديثات الرسمية والتزام تعليمات السلامة وعدم الاقتراب من المناطق المحتملة لسقوط شظايا الصاروخ. 

وكانت كوريا الشمالية قد قامت في الماضي بإطلاق صواريخ باليستية على فترات منتظمة، ما جعل الدول المجاورة وخصوصًا اليابان وكوريا الجنوبية في حالة تأهب دائم. 

فيديو يثير الجدل.. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة

