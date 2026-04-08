اختفاء غامض لفتاة مريضة أمام مسجد العارف بالله بسوهاج.. وصرخة أب: “رجعولي بنتي"

شهدت منطقة مسجد العارف بالله بمحافظة سوهاج واقعة اختفاء غامضة لفتاة أثارت حالة من القلق والتعاطف بين الأهالي، بعد أن اختفت في ظروف غامضة أثناء تواجدها برفقة والدها، وسط مناشدات متواصلة للعثور عليها وإعادتها إلى أسرتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء الفتاة إيمان يوسف، وهي من قرية العُمرة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وتعاني من مرض في المخ ونوبات كهرباء زائدة، ما يجعلها في حاجة دائمة إلى رعاية ومتابعة طبية مستمرة.



لحظات فاصلة.. دقائق تحولت إلى لغز

وبحسب رواية أسرتها، كانت إيمان برفقة والدها في زيارة إلى مقام مسجد العارف بالله بسوهاج منذ نحو ثمانية أيام، قبل أن يطلب منها الانتظار لدقائق معدودة لحين ذهابه لإحضار بعض الأغراض. إلا أن هذه الدقائق القليلة تحولت إلى لحظة فارقة، بعدما عاد الأب ليجد ابنته قد اختفت بشكل مفاجئ دون أي أثر.

وأكدت الأسرة أن البحث بدأ فور اكتشاف الاختفاء، حيث تم تمشيط المنطقة والسؤال عنها في محيط المسجد والمناطق القريبة، دون التوصل إلى أي معلومات مؤكدة بشأن مكانها. كما أشاروا إلى تلقيهم معلومة غير مؤكدة تفيد بأن الفتاة ربما استقلت أحد القطارات المتجهة إلى القاهرة، وهو ما زاد من حالة القلق والغموض حول مصيرها.

مخاوف متزايدة ومناشدات إنسانية للعثور عليها



وتعيش أسرة الفتاة حالة من الترقب والقلق الشديد، في ظل عدم توافر أي دلائل واضحة تقود إلى مكانها، خاصة في ظل حالتها الصحية التي تتطلب رعاية خاصة، ما يضاعف المخاوف بشأن سلامتها.

ومن جانبه، أطلق والد الفتاة مناشدات إنسانية مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبًا المساعدة في العثور عليها، قائلاً: “بالله عليكم رجّعولي بنتي”، في رسالة لامست قلوب الكثيرين ودعت إلى تكثيف جهود البحث والتكاتف من أجل عودتها في أقرب وقت ممكن.

نداءات للنجدة

وتناشد الأسرة كل من لديه أي معلومات عن الفتاة إبلاغ الجهات المعنية أو التواصل مع ذويها، على أمل أن تسفر الجهود المبذولة عن كشف ملابسات اختفائها وإعادتها سالمـة إلى أسرتها



