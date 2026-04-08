الداخلية البحرينية: مصابان وأضرار في منازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الداخلية البحرينية" بإصابة شخصين ووقوع أضرار في منازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة.

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة، صباح الأربعاء، سلسلة انفجارات أعقبتها حالة استنفار أمني، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة هدفت إلى احتواء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي تعرضت لهجوم وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة التعليمات الرسمية عبر القنوات الحكومية.



