تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي.. وزير الإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون

التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ووفد مرافق له، لبحث ملفات التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

تحويل (2262) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل عدد (2262) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، والذي تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منه، وجاري تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة.



و تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل البنّاء بين مختلف مؤسسات الدولة.

من جانبه أشاد محافظ القاهرة بالتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالاستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة المحافظة لتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.

وأكد "صابر" أن الدولة المصرية تضع المواطن في مقدمة الأولويات، وتحرص على عقد الشراكات التعاونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشته.

حضر الاجتماع من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.