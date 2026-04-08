الأهلي في خطر.. إبراهيم سعيد يعلق على تعادل الأهلي مع سيراميكا ببطولة الدوري

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أداء النادي الأهلي أمس، الثلاثاء، أمام سيراميكا في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب سعيد، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "الأهلي في أسوأ حالاته الفنية ولاعبين دون المستوى..

‏زيزووو بعيددددد وغير مفيد مجرد اسم فقط في الملعب.. ‏إمام عاشور بيلعب بالشوكة والسكينة ياسين مرعي مدافع قليل جدا".

وأضاف: “‏تريزيجيه بيلعب فردي ‏بالعمري.. لاعب قليل جدا.. محمد هاني نفس مستواه كالعادة.. مروان عطية واليوديانج في أسوأ مستواهم الفني.. ‏الأفضل ياسر إبراهيم رجولة في الملعب.. ‏مصطفى شوبير يتحمل الهدف.. ‏كابتن وليد صلاح الدين شخصيته ضعيفة مع اللاعبين”.

وتابع: “في ظل الظروف دي الأهلي ليه ضربة جزاء صحيحة.. الحكم جامل سيراميكا.. ‏الأهلي في خطر ‏توروب فقد شخصيته مع اللاعبين أسباب التدهور اللاعيبة ومدير فني ومدير كورة عندهم كل الإمكانيات من مجلس إدارة موفرها ‏ولم يستغلوها".