أحمد حمودة: الأهلي عاجز عن فسخ عقد «توروب» بسبب الشرط الجزائي.. ومستوى إمام عاشور في تراجع

سارة عبد الله

انتقد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أداء فريق الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل.

وأكد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” أن علي ماهر لم يقدم مباراة جيدة على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن الأهلي سيطر على مجريات اللقاء بالكامل، وجعل المباراة تبدو وكأنها من طرف واحد، قبل أن يصف أداء الفريق الأحمر في نفس الوقت بأنه “سيئ”.

ووجّه حمودة انتقادات حادة للمدير الفني للأهلي “توروب”، مؤكدًا أنه لم ينجح في إضافة أي بصمة فنية للفريق، بل وارتكب العديد من الأخطاء، والأهلي عاجز عن إقالته بسبب الشرط الجزائي.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية داخل الأهلي تكمن في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن هناك حالة من عدم الانسجام، وهو ما يظهر بوضوح في تعبيرات وجوه اللاعبين داخل الملعب.

وأشار إلى أن مستوى إمام عاشور شهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بسبب عدم الموافقة على تعديل قيمة عقده، لافتًا إلى أن بعض لاعبي الفريق يجب عرضهم للبيع في حال خسارة لقب الدوري.

كما انتقد حمودة أداء أحمد سيد “زيزو”، مؤكدًا أنه كان يجب استبداله مبكرًا خلال مباراة سيراميكا، وتحديدًا بعد مرور 20 دقيقة فقط، بسبب تراجع مستواه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توروب يعاند إدارة الأهلي في بعض قراراته الفنية، موضحًا أنه طلب استمرار أحد اللاعبين، قبل أن يقوم باستبعاده في مواجهة سيراميكا، وهو ما يعكس حالة من التخبط داخل الفريق.

