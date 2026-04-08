أحمد عادل: زيزو لا يُقدم مع الأهلي 30% مما كان يُقدّمه مع الزمالك.. «ولازم ثورة تصحيح في النادي»

انتقد أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، الوضع الذي عليه النادي الأهلي حاليًا في ظل استمرار تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة «وجود ثورة تصحيح» داخل النادي.

وقال أحمد عادل، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فكر لاعبي الأهلي كله فردي ومفيش جماعية في الأداء نهائي بين اللاعبين».

وأضاف قائلًا: «لا يوجد أفضل من اللاعبين الذين يشاركون في المباريات مع الأهلي، ومع ذلك لا يوجد أي فكر جماعي من المدرب يُنفذ في الملعب أو شكل هجومي واضح للفريق».

وتحدث أحمد عادل عن أن أحمد سيد زيزو لا يُقدم مع الأهلي 30% أو 40% مما كان يقدمه مع الزمالك.

وتابع قائلًا: «لازم ثورة في الفكر داخل أوضة اللبس في الأهلي، وشخصية الأهلي غائبة في المباريات».

واعتبر عادل أنه ستكون كارثة ووصمة عار لهؤلاء اللاعبين إذا لم يتأهل الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وأكمل قائلًا: «أنا مش عايز الأهلي ياخد الدوري.. أنا عايز يكون في ثورة تصحيح في النادي».