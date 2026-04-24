مي عمر تعود من بودابست بعد انتهاء تصوير مشاهد شمشون ودليلة| خاص

انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مشاهدها في فيلم “شمشون ودليلة” في العاصمة المجرية قبل ساعات، حيث قامت بصحبة أحمد العوضي بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم على مدار الإسبوع الماضي.



كان المنتج طارق فهمي قد أثار الجدل عن انتهاء تصوير مسلسل الست موناليزا في موسم رمضان الماضي ليعلن أن مسلسل “الست موناليزا” في الصدارة عن باقي أعمل رمضان 2026.



تدور أحداث المسلسل حول امرأة ظنت أنها تفتح باب الجنة، لكن في القاهرة تبدد الوهم سريعا، حيث زوج يقتنص المصالح وعائلة تتربص بها كغنيمة في زواج بشروط خفية، وتخرج تلك المرأة من رماد زواج فاشل لتواجه عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال، محاولة إعادة بناء ذاتها من جديد، فهل يزهر الحب في قلبها مرة أخرى وسط هذه التحديات، أم أن ثمن الحرية سيكون أغلى مما توقعت؟



يذكر أن آخر أعمال أحمد العوض في رمضان 2026 هو مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.