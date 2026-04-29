توريد 15223 طن قمح بشون وصوامع البحيرة

تواصل محافظة البحيرة تسجيل معدلات متميزة في توريد القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغت الكميات الموردة حتى صباح الأربعاء 15223 طنًا، في ظل انتظام كامل وملحوظ بمنظومة استلام القمح على مستوى المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن أعمال التوريد تسير بكفاءة عالية دون أيه معوقات، في ظل المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الاستلام وتيسير حركة دخول وخروج سيارات نقل القمح، بما يحقق سيولة كاملة داخل مواقع التوريد.

كما أوضحت أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم تُقدَّر بنحو 321 ألف فدان، بما يعكس حجم الإنتاج المتوقع، ويؤكد الدور الحيوي للمحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت أن أعمال الاستلام تتم من خلال 39 موقعًا معتمدًا ما بين صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح واستيعاب الكميات بكفاءة عالية.

وفي إطار دعم الدولة للمزارعين وتحفيزهم على التوريد، أشارت المحافظ إلى أنه تم تحديد أسعار توريد القمح هذا الموسم بحيث يصل سعر الأردب إلى 2500 جنيه لأعلى درجة نقاوة (23.5)، و2400 جنيه لدرجة (23)، و2300 جنيه لدرجة (22.5)، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للفلاح ويشجعه على زيادة معدلات التوريد.

كما تتم أعمال الفحص والاستلام من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن مديريات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المنظومة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، مع الالتزام بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد وتعزيز استقرار منظومة القمح بالمحافظة.