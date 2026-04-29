انطلاق دورة الفقه للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج 1447هـ/2026م

انطلقت بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في دورة فقه الحج لأئمة والواعظات المرشحين لمرافقة بعثة الحج المصرية لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف في إعداد وتأهيل الكوادر الدعوية، بمشاركة (٣٣) إمامًا وواعظةً.

وتُعقد الدورة خلال الفترة من الثلاثاء الموافق ٢٨ من أبريل ٢٠٢٦م، حتى الأربعاء الموافق ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م.

وشهد اليوم الأول عقد محاضرتين متخصصتين؛ ألقى المحاضرة الأولى الدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف - بعنوان «مقاصد الحج»، تناول خلالها الغايات الروحية والمقاصد الشرعية للمناسك، وسبل توجيه الحجاج إلى استشعار معاني العبادة الخالصة.

كما ألقى المحاضرة الثانية الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، مدير عام المكتب الإعلامي - بعنوان «التمثيل المشرف لوزارة الأوقاف»، تناول خلالها أهمية الصورة الذهنية للإمام والواعظة بوصفهما واجهةً مشرفةً لوزارة الأوقاف وللدولة المصرية خلال موسم الحج، وضرورة التحلي بسمت العلماء وأخلاقهم في التعامل مع ضيوف الرحمن.

وتهدف الدورة إلى تعزيز الكفاءة العلمية والانضباط السلوكي للمرافقين لبعثة الحج، بما يسهم في تقديم خدمة دعوية وإرشادية متميزة للحجاج، في إطار رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل.

وترجو وزارة الأوقاف لجميع الأئمة والواعظات المشاركين دورةً موفقةً، والسداد في القول والعمل، وأن يرزق الله الجميع حج بيته الحرام.