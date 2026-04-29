غياب دون إذن.. إحالة 67 من العاملين بمستشفى رشيد العام للتحقيق

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، حملة تفتيشية مفاجئة على مستشفى رشيد العام، اليوم الأربعاء، في إطار تنفيد توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الجولة الميدانية التي استهدفت متابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالعيادات الخارجية والمرافق الحيوية، عن رصد غياب 67 موظفًا من إجمالي القوة الضاربة للمستشفى البالغة 1030 عاملًا، حيث تبين تغيبهم عن العمل دون سند قانوني أو إذن مسبق.

وعلى الفور، تم التشطيب على المتغيبين بسجلات الحضور والانصراف، ووجه رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للتحقيق العاجل لضمان انضباط منظومة العمل.

وتفقدت اللجنة مطبخ المستشفى للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمرضى، كما تمت مراجعة كفاءة المصاعد الكهربائية.

وأكدت رئاسة مدينة رشيد أن هذه الحملات مستمرة ولن يتم التهاون مع أي تقصير يمس مصلحة المريض، أو يعطل سير العمل بالقطاع الصحي.