القصاص يشكر الناخبين بعد إعلان فوزه في انتخابات مجلس النواب

أعرب عبدالرحمن القصاص، الفائز ضمن القائمة عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومرشح حزب الجبهة الوطنية، عن تقديره للجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

ووجه القصاص الشكر للناخبين على مشاركتهم ودعمهم، مؤكدا أن حصوله على ثقتهم يحمل مسؤولية كبيرة للعمل على الملفات التي تهم المواطنين داخل القطاع، والسعي لتمثيل صوتهم بموضوعية وجدية داخل المجلس.

تقديم مبادرات تشريعية تستجيب لأولويات دوائر القطاع

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على تقديم مبادرات تشريعية تستجيب لأولويات دوائر القطاع وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة بمشاركة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

وأعلنت الهيئة النتائج الرسمية لعدة دوائر بالقاهرة، شملت: الدائرة الرابعة بالزيتون، الخامسة حدائق القبة، السادسة أول مدينة نصر، السابعة التجمع الخامس، الثامنة أول السلام، التاسعة عين شمس، العاشرة المطرية، الحادية عشرة المرج، الثانية عشرة الجمالية، الرابعة عشرة السيدة زينب، الخامسة عشرة الخليفة، السادسة عشرة مصر القديمة، السابعة عشرة البساتين، الثامنة عشرة المعادي، والتاسعة عشرة حلوان.

موعد الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة



وأكدت الهيئة أن المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة سيبدأون الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 2 وحتى 14 ديسمبر، فيما تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، لتفصل في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام بين 5 و14 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة أن الجولة الأولى في هذه الدوائر ستُجرى يومي 8 و9 ديسمبر في الخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر في الداخل، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر.

أما في حالة إجراء جولة الإعادة، فستُجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، مع إعلان النتائج يوم 10 يناير.