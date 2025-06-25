بميزات الذكاء الأصطناعي.. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق



أعلنت سولوس عن نظارتين ذكيتين جديدتين خلال مؤتمر النظارات الذكية في هونغ كونغ. صُممت النظارتان الجديدتان، AirGo A5 وAirGo V2، لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء في الاستخدام اليومي.

ووفقًا للعلامة التجارية، يُمثل هذا الإطلاق خطوةً للأمام في جعل النظارات الذكية أكثر عمليةً وأناقةً وتكاملًا مع الروتين اليومي.

نظارات Solos AirGo A5 الذكية

صُممت سماعات AirGo A5 لتجارب صوتية مميزة. تتميز بهيكل خفيف الوزن، وتفعيل مساعد صوتي مدمج باستخدام خاصية "Hey Solos"، وصوت اتجاهي مُحسّن للمحادثات الخاصة، وصوت أفضل في البيئات الصاخبة.

كما تدعم تشغيلًا وإيقافًا سلسًا، بالإضافة إلى تفاعلات صوتية طبيعية للمهام اليومية.

و تتوافق سماعات A5 مع إطارات AirGo 3 السابقة، مما يُتيح للمستخدمين الحاليين إمكانية الترقية بسهولة.

مواصفات نظارات Solos AirGo V2 الذكية



مواصفات نظارات Solos AirGo V2 الذكية



في الوقت نفسه، يُعدّ جهاز AirGo V2 طرازًا مُركّزًا على المرئيات، مزودًا بكاميرا بدقة 16 ميجابكسل، ومثبت صورة إلكتروني، وإمكانية البث المباشر عبر شبكة Wi-Fi منخفضة الطاقة. وهو تحديث من الجيل الثاني، ويتضمن SolosChat 3.0، وهي تجربة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تجمع بين النصوص والصوت والصورة والفيديو للتفاعل مع منصات مثل ChatGPT وClaude وGemini وDeepSeek. يحتفظ الطراز V2 بنفس ميزات الصوت الاتجاهي وكلمة التنبيه الموجودة في A5، ولكنه يضيف إمكانيات الفيديو المباشر وتصميمًا صغيرًا للاستخدام أثناء التنقل.

التسعير والتوافر

ستتوفر نظارة AirGo A5 للطلب المسبق في أغسطس 2025 بسعر 249 دولارًا أمريكيًا. ومن المقرر إطلاق نظارة AirGo V2 في الربع الأخير من عام 2025 بسعر 299 دولارًا أمريكيًا.

وتتميز النظارتان بتصميمين معياريين مع بطاريات وإطارات قابلة للتبديل، وستكونان متاحتين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Solos.

كما تتعاون العلامة التجارية مع شركاء SDK لتوسيع نطاق منصة النظارات الذكية الخاصة بها لتشمل حالات استخدام إمكانية الوصول والرعاية الصحية.